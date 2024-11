"Già a caldo dopo Inter-Napoli Inzaghi ha schivato la polemica affidandosi solo alle parole del presidente Marotta. Anche in futuro Simone proverà a schivare il tema, per quanto possibile. Tradotto, si parla solo in campo, durante le partite, continuando a vincere come nell’ultimo periodo (otto successi nelle ultime dieci), magari mostrando un’applicazione superiore in difesa e maggiore efficacia in attacco. Ecco il vero terreno su cui lavorare per mettere la freccia sul Napoli, una volte per tutte. Anzi, all’Inter sono convinti che questa strana atmosfera possa aiutare a compattare ancora di più la truppa. Tutti i giocatori — nessuno ha gradito la coda polemica –, è pronta ad allinearsi nel lungo corpo a corpo contro Conte".