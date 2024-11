Il Lipsia arriva a Milano con l'obbligo di ottenere punti per sperare ancora di evitare l'eliminazione dalla prima fase. I tedeschi finora hanno collezionato 4 sconfitte nelle prime 4 partite contro Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic e si ritrovano in 32° posizione, a -5 dal 24° posto che vale l'ultimo accesso ai playout.

Se Inter-Lipsia è una prima volta assoluta, non lo è per Rose, tecnico della squadra del gruppo Red Bull che ha pareggiato nell'ottobre 2020 col suo Mönchengladbach (di Sommer e Marcus Thuram) per 2-2. "Il Lipsia è arrivato a Milano con appena 15 giocatori di movimento, oltre ai 2 portieri. L’ultimo a dare forfeit è stato il difensore Klostermann. Il momento non è dei più positivi. In Bundesliga, dopo la rocambolesca sconfitta con l’Hoffenheim, Rose è stato scavalcato al secondo posto proprio dal Borussia"