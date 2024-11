"Taremi? Il suo rendimento è andato a calare. Probabilmente Inzaghi lo vede meglio in Champions, dove forse ha qualche spazio in più. Occhio, comunque, al Lipsia: non inganni il fatto che in Champions sta andando male, in Bundes va forte e le squadre di Rose sono sempre complicate da affrontare. In ogni caso, Taremi deve dare di più, è fondamentale. Inzaghi ha bisogno di rotazioni in attacco".