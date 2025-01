"È il segnale evidente di un gruppo che sa bene come andare oltre, come lasciarsi alle spalle una delusione. Ed è su questo tasto che il tecnico batterà nelle prossime ore con la squadra, dopo aver concesso a Lautaro e compagni due giorni di completo riposo. Come a dire: svuotate la testa, poi analizziamo cosa non è andato e come ripartire. Dopo il derby perso a settembre, arrivarono consecutivamente 11 vittorie e due pareggi nelle successive 13 partite. Ecco: la strada da percorrere è quella, adesso", aggiunge il quotidiano.