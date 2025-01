Sky – Esami Frattesi, ecco cosa è emerso. Per Inter-Empoli Inzaghi dovrà…

Aggiornamenti in casa Inter sulle condizioni di Davide Frattesi. Nella giornata di oggi, il centrocampista ex Sassuolo si è sottoposto a esami strumentali dopo alcuni un affaticamento muscolare che si trascina da qualche giorno e che lo ha costretto a partire inizialmente in panchina in occasione della sifda contro il Bologna di ieri sera a San Siro, terminata sul risultato di 2-2.