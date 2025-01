Possibili esami strumentali oggi per Yann Bisseck in casa Inter: Gazzetta aggiorna sulle sue condizioni e su presente e futuro di De Vrij

Possibili esami strumentali oggi per Yann Bisseck in casa Inter . Post-Supercoppa, il difensore nerazzurro non è riuscito a lavorare col gruppo. La Gazzetta dello Sport svela il motivo del suo stop e parla anche di presente e futuro di Stefan De Vrij.

Esami Bisseck

"Bisseck sull’altalena. Il difensore ieri mattina ad Appiano ha avvertito nuovamente fastidio, una sorta di sovraccarico muscolare all’altezza dell’adduttore, nonostante i segnali positivi del giorno prima. Ecco perché lo staff medico nerazzurro non esclude per oggi la possibilità di sottoporre il tedesco a esami strumentali, così da capire meglio la situazione. In ogni caso, difficile pensare che il giocatore possa partire titolare domenica a Venezia: verosimile, anche nel caso di esami “positivi”, che Bisseck parta in panchina e che il terzetto difensivo davanti a Sommer sia completato da Darmian sul centrodestra. In mezzo, ancora una volta, ci sarà De Vrij, aspettando il rientro definitivo di Acerbi (ieri per lui allenamento a buon ritmo, obiettivo Bologna).