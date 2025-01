"Chi dei due può arrivare prima in Nazionale? Fare un nome mi mette in difficoltà, siamo stati concentrati sull'aspetto tecnico e tattico della costruzione della squadra quando li abbiamo presi. Abbiamo target inferiori, ci dobbiamo inventare qualcosa. Le operazioni stanno andando bene, siamo contenti del loro rendimento. Possono anche fare qualcosa in più, anche in altri club più importanti in futuro. Se li riscatteremo? C'è tempo per decidere, vedremo", la risposta di Gemmi.