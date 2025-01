"La buona nuova al rientro di Praga: Inzaghi ha ottime chance di ritrovare Bisseck già domenica a Lecce. Il tedesco, fuori causa dal post Riad per un problema agli adduttori, ieri ha sostenuto una seduta a buona intensità. E se non dovessero sorgere complicazione, già oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Questo vuol dire che sono decisamente in aumento le possibilità che venga convocato per la trasferta in Puglia. Per Inzaghi un rientro molto importante nell’ottica delle rotazioni, in un reparto che numericamente nell’ultimo periodo è andato in difficoltà. Il piano è quello di far giocare a Bisseck uno spezzone di gara a Lecce, così da averlo poi al meglio nel doppio impegno tra Monaco e derby. Il tedesco, peraltro, può tornare utile anche considerando le condizioni precarie di Acerbi: Inzaghi infatti conta su di lui anche in posizione centrale.