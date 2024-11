Simone Inzaghi non rischia e lascia a Milano il centrocampista in vista della trasferta di Verona

Come ampiamente previsto, Hakan Calhanoglu non prenderà parte alla trasferta di Verona. Il centrocampista turco ha rimediato una elongazione alla coscia sinistra nel corso di Turchia-Galles. Simone Inzaghi ha preferito non rischiare in vista di un calendario fitto dove ci sarà bisogno di tutti.

Come riporta Sky Sport, il giocatore è rimasto ad Appiano per essere pronto per la gara di Champions League contro il Lipsia in programma martedì. Domani, contro il Verona, toccherà ad Asllani sostituire Calha, una chance importante per l'albanese per svoltare la propria stagione.