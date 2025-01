"Ieri Calhanoglu ha lavorato quasi interamente in gruppo e oggi è atteso a una sessione “piena”. Ha 48 ore per tirarsi a lucido e provare a mettere in difficoltà l’allenatore. Aa oggi la panchina è lo scenario più probabile, ma un ritorno dal primo minuto non si può escludere. Perché sarebbe nello stile di Calha, perché Hakan si sente bene e perché il conto da saldare con il Milan, in fondo, per lui è doppio. Il derby di Riad infatti gli ha tolto dalle mani una Supercoppa che sembrava già vinta, ma lo ha soprattutto fatto uscire dai radar sul più bello. Proprio nella finale con i rossoneri Calha si era fermato una prima volta, per una elongazione all’adduttore destro che lo aveva costretto a uscire dopo poco più di mezzora. Ad Appiano pensavano inizialmente di poterlo rimettere in sesto già per la sfida di Champions, ma un lieve rallentamento sulla tabella di marcia ha suggerito la via della prudenza", aggiunge il quotidiano.