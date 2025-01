Il terzino è in attesa di conoscere quale sarà il suo destino negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato

Cristiano Biraghi è in attesa di conoscere quale sarà il suo destino negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, con la chiusura fissata per lunedì prossimo 3 febbraio.

L’Inter potrebbe considerarlo un’alternativa qualora non si aprissero spiragli per l’arrivo di Zalewski, che resta la prima opzione per i nerazzurri dopo l'addio di Buchanan.