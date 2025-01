Inter, derby a tutti i costi per Calhanoglu! Acerbi c’è, Correa e Taremi…

Fin dal momento dell’infortunio, Hakan Calhanoglu ha messo nel mirino la sfida col Milan. E ieri infatti è tornato in gruppo in casa Inter, ecco le novità da Tuttosport: “Dal derby di Supercoppa, a quello di campionato. Hakan Calhanoglu, infortunatosi proprio nella sfida di Riad tra Inter e Milan, coltiva ancora la speranza di poter essere il jolly che non ti aspetti e magari un attore protagonista per i nerazzurri questa domenica nella “sua” partita.

Il turco ci tiene tantissimo ad essere presente alla sfida con i rossoneri e nonostante il solo problema al polpaccio indichi comunque la maggior cautela possibile, l’ex di turno cercherà di strappare quantomeno una convocazione per la stracittadina. In realtà un recupero del calciatore, o meglio, la possibilità che possa davvero essere abile e arruolabile per una partita così importante e impegnativa sul piano fisico, non possono per ovvie ragioni superare – al momento – quelle di un suo potenziale forfait (anche perché come sempre lo staff medico nerazzurro, vista la situazione del giocatore, che in stagione ha già subito tre diversi tipi di stop, non rischierà assolutamente nulla). Ma se le sensazioni di questi giorni e le risposte sul verde fossero più che positive, allora i desiderata del centrocampista potrebbero trasformarsi in realtà.