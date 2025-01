"Il cerchio sta per chiudersi al momento giusto, da un derby all’altro e con un’Inter che più bella di così non si può. Calha is back , come hanno annunciato ieri l’Inter e Hakan sui social, come si augurava Inzaghi e come speravano i tifosi. Calhanoglu è tornato e soprattutto tornerà domenica contro il Milan. Magari non subito da titolare, perché c’è una stagione da giocare e il turco è a corto di minuti da quasi un mese ma insomma, conta la sostanza e la sostanza adesso parla chiaro. L’Inter sta per riabbracciare il suo centro di gravità permanente", rivela La Gazzetta dello Sport.