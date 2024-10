In realtà già ad agosto, come ricorda il Corriere dello Sport, Zielinski si era fermato per un guaio muscolare, convinto che fosse di poco conto ma che poi lo ha tenuto fuori per tre settimane.

“Logico, quindi, che in casa nerazzurra ci sia un po’ di preoccupazione” scrive il quotidiano.

Zielinski è in dubbio per Roma-Inter, partita che sancirà il ritorno di Nicolò Barella. Il centrocampista Ieri è tornato ad allenarsi completamente in gruppo.

Non è ancora stato deciso se partirà dall’inizio o a gara in corso, come appare con più probabilità.

Per Buchanan, invece, bisognerà attendere qualche altro giorno, con il candese che ha lavorato nuovamente a parte.