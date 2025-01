"Resta da capire come la coppia Lautaro-Taremi si comporterebbe in una finale. Perché l'iraniano è in crisi sotto l'aspetto realizzativo e il centro di Cagliari non ha cancellato i pensieri negativi sotto porta del Toro, che ogni volta che si ritrova solo davanti al portiere avversario non va in gol. Contro l'Atalanta ieri, Lautaro ha avuto almeno 4 palle gol: due fuori, due respinte da uno strepitoso Carnesecchi. Ma da uno come lui ci si aspetta di più. Eppure, l'iraniano è uomo da finali: con il Porto ha vinto proprio due Supercoppe, segnando due gol in una, oltre a tre coppe portoghesi (tre gol in tre partite) e un’altra in Qatar. Chissà se, in caso giocasse, tornerà il Taremi visto a Oporto o resterà quello dei primi mesi in nerazzurro".