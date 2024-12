Voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter per quel che concerne le pagelle di Tuttosport per il match di Cagliari

Matteo Pifferi Redattore 29 dicembre 2024 (modifica il 29 dicembre 2024 | 12:31)

Voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter per quel che concerne le pagelle di Tuttosport per il match di Cagliari. Il migliore in campo è Barella, che prende 7,5: