Secondo quanto risulta a TycSports, il Newell's valuta Pérez circa 3 milioni di euro ed è disposto a cederlo in questo inizio d'anno. Per Silvetti, il club chiede 10 milioni di euro e sta cercando di rinnovare il suo contratto, in scadenza a dicembre, con l'intenzione di venderlo nel mercato estivo europeo o di trattare una cessione che permetta al giocatore di rimanere a Rosario per almeno altri sei mesi.