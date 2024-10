Il centrocampista dell'Inter ha lasciato prima Appiano Gentile, ma domani sarà regolarmente in gruppo

L'Inter si sta preparando per la grande sfida di domenica contro la Juventus. Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto, ma potrebbe ritrovare Asllani.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Frattesi ha avuto un problema ai denti e ha lasciato prima Appiano Gentile. Nessun ostacolo per il centrocampista che domani sarà regolarmente in gruppo e a disposizione per la Juve".