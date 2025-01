"Ieri è stata una signora partita. Ci aspettavamo qualcosa in più, secondo me non è stato in più perché l'Inter ha fatto molto meglio dell'altra. Ha creato 14mila occasioni. Spesso Gasperini l'aveva vinta con le alternative e ha provato a fare il contrato, ha voluto testare anche gli altri. Lui pensa di poter vincere tutto, ma se analizziamo numericamente le cose ha perso 1-0 con le riserve e 1-0 coi titolari. L'Atalanta non è abituata ad affrontare squadre che giocano meglio, quando trova l'Inter che gioca meglio va in difficoltà. Atalanta domina fisicamente e tecnicamente le partite, non capisce il motivo, ma l'Inter è allenata bene e ha giocatori forti. Inzaghi è la cosa più antipatica da affrontare per Gasperini. L'Inter sarà un avversario con Lautaro nelle peggiori condizioni, soprattutto psicologiche. Thuram si è fatto male, è massimo il terzo giocatore più importante della squadra di Inzaghi. Lautaro in questa condizione e Thuram fuori...chi vince stasera ha una grande chance lunedì".