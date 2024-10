"Per il momento, Zielinski è ancora in Polonia. Farà rientro a Milano oggi pomeriggio o domani per sottoporsi agli eventuali esami di routine, sperando di scongiurare un'altra lesione. La seconda, perché nel precampionato estivo, durante l'amichevole tra fartelli Inzaghi contro il Pisa, il polacco aveva accusato lo stesso fastidio, sempre alla coscia, ed era convinto di averlo avvertito in tempo. Poi, però, è stato costretto a saltare le amichevoli successiva (con l'Al-Ittihad a Ferrara e a Londra contro il Chelsea) e la prima giornata di campionato contro il Genoa. Solo panchina nelle due successive, con Lecce e Atalanta.