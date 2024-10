Non è ancora nota l'entità del problema che sembra aver colpito l'interista nella gara in Nazionale. Intanto ha parlato il suo allenatore

Non ci sono ancora notizie precise sull'entità del problema ma il commissario tecnico ne ha parlato in questi termini:

«Devi apprezzare la classe del tuo avversario. In generale era chiaro che questa partita abbia avuto delle fasi. Ci sono stati sette minuti che ci hanno sconvolto ma la Nazionale ha saputo rialzarsi dimostrando carattere. Dopo il tre a tre abbiamo avuto ulteriori opportunità. Abbiamo però giocato troppo lentamente quando i nostri avversari avevano dieci giocatori. È un peccato che Zieliński sia dovuto lasciare per infortunio, perché sarebbe stato molto importante fino a fine gara. Per quanto riguarda il suo infortunio non dovrebbero esserci grossi problemi, ma il cambio è stato forzato. Ecco perché abbiamo mantenuto un cambio nel caso fosse successo qualcos'altro. E' un infortunio piuttosto lieve, ma non c'era motivo di rischiare e l'ho sostituito», ha spiegato ai giornalisti in conferenza stampa.