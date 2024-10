Tre settimane senza tregua, per chi partecipa alle coppe europee. Da qui alla prossima sosta per le nazionali – weekend di domenica 17 novembre – otto squadre del campionato di Serie A giocheranno sette partite, cinque di campionato e due delle relative coppe, e non avranno una settimana sgombra da incontri. Una sola, il Napoli capolista, fuori dall’Europa, “godrà” di cinque gare e basta, le cinque di Serie A, e non c’è bisogno di sottolineare il vantaggio in chiave scudetto. Antonio Conte però non avrà tutte le settimane libere da impegni. Alla fine di ottobre, la decima giornata di campionato sarà spalmata tra martedì 29 e giovedì 31. Le otto euro-italiane – Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna in Champions; Lazio e Roma in Europa League; Fiorentina in Conference – avranno l’agenda piena e non potranno allenarsi con continuità. Dovranno affrontare un cumulo di viaggi, tra rientri a notte fonda e sedute pomeridiane di scarico. E, come è ovvio, saranno più esposte al rischio infortuni.