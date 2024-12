"Negli anni ha sempre più sviluppato questa abilità, tanto è che uno dei motivi per cui è stato scelto dalla Juve è proprio per la sua capacità di giocare con i piedi. Nel complesso è contento della scelta fatta, di quello che sta vivendo, della convocazione arrivata in Nazionale".

Come vive il rapporto con Perin, che indossa la numero uno e non è il classico secondo portiere che gioca poco o nulla?

"Vuole migliorarsi e portare sempre più in alto la Juve, ovviamente augurandosi che il club possa vincere più partite possibili per raggiungere quelli che sono gli obiettivi di squadra. Non è un discorso individuale ma di squadra, le parate fine a se stesse non servono a niente. Lui è qui per far bene e aiutare il più possibile i compagni".