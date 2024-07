Juventus, Di Gregorio: “I miei idoli? Buffon e Handanovic per il suo stile”

In casa Juventus è stato il giorno della presentazione di Michele Di Gregorio come nuovo portiere bianconero

In casa Juventus è stato il giorno della presentazione di Michele Di Gregorio come nuovo portiere bianconero. L'ex Monza, cresciuto nelle giovanili dell'Inter , ha parlato anche dei suoi idoli di bambino, inserendo anche un ex nerazzurro come Samir Handanovic.

"Solo dopo il campionato ho parlato con il direttore Giuntoli, poi si è chiusa l'operazione. Idolo? Non ho avuto un solo idolo. Sicuramente crescendo col Mondiale 2006, Buffon. Poi Handanovic anche per il suo stile. uno in particolare non ce l'ho in mente".