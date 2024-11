Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, è intervenuto a margine dell'evento tenutosi al Punto Luce Vallette di Torino. Queste le sue parole, raccolte da tuttomercatoweb.com: "Sicuramente sono stati mesi bellissimi, ma me li aspettavo così. In un grande club come la Juventus non poteva che essere tutto bello".