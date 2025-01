"Ero allo stadio, ci ho anche riso sopra. La sua reazione è stata provocatoria ma bellissima, pur sotto la curva dei tifosi di casa. Preferisco una reazione del genere ad altre che ci sono state in passato. Ma il razzismo è un tema delicatissimo". Lo dice Crescenzo Cecere, procuratore di Ebenezer Akinsanmiro, intervenuto a Radio Sportiva dopo il caso di razzismo che ha visto coinvolto, suo malgrado, il centrocampista nigeriano classe 2004 ieri durante Brescia-Sampdoria per il torneo di Serie B. Il calciatore blucerchiato, alla Samp in prestito dall'Inter, è stato insultato dalla curva Nord dello stadio Rigamonti con ululati razzisti, poi - dopo il gol di Coda per il vantaggio degli ospiti (la partita è finita 1-1) - lo stesso Akinsanmiro ha esultato in modo ironico sotto i tifosi lombardi battendosi i pugni sul petto, come se fosse un gorilla. Da qui l'ammonizione decisa dall'arbitro Massa e quindi, visto che nel frattempo il giocatore della Samp era andato 'su di giri', il successivo cambio di Akinsanmiro, fino a quel momento uno dei migliori in campo, deciso dal tecnico Leonardo Semplici.

"Akinsanmiro l'ha preso col sorriso, questa è la cosa che conta più di tutto - dice Cecere -. Ci sono stati insulti, alcuni di natura razziale e altri meno, perché era il migliore in campo in quel momento e quindi la tifoseria di casa ha voluto colpire questo ragazzo. Purtroppo in alcuni stadi e in alcuni ambienti ci sono queste aggressioni verbali che vanno condannate totalmente. L'arbitro ha deciso di ammonire il ragazzo, l'allenatore ha deciso di toglierlo perché altrimenti a ogni pallone che toccava veniva insultato. E' stato spiacevole: lui è dovuto uscire non per colpa sua, ma a causa di quattro facinorosi con ben poca cultura". Ma perché Reggiana-Bari per gli insulti razziali a Dorval è stata interrotta per alcuni minuti mentre Brescia-Sampdoria è continuata regolarmente?