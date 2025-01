Il messaggio del club nerazzurro per il giovane nigeriano mandato in prestito alla Sampdoria e vittima di cori razzisti a Brescia ieri

"Siamo fratelli del mondo, contro ogni forma di discriminazione. Siamo con te Ebenezer". Questo il testo del messaggio condiviso via social dall'Inter e indirizzato ad Akinsanmiro, ieri vittima di cori e messaggi discriminatori nel corso di Brescia-Sampdoria. Il club nerazzurro, proprietario del cartellino del giocatore, ha mostrato così vicinanza al giocatore sotto shock per quanto accaduto.

Cosa è successo ad Akinsanmiro?

Nel corso di Brescia-Sampdoria di Serie B di ieri, Ebenezer Akinsanmiro, ventenne nigeriano in forza ai blucerchiati, è diventato bersaglio di corri razzisti da parte del pubblico del Rigamonti. Il ragazzo, dopo il gol del suo compagno di squadra Coda ha esultato imitando i gesti di una scimmia in risposta a quanto stava accadendo in quel momento.