Intervenuto ai microfoni del Quotidiano Sportivo, Nicola Amoruso , ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di domani sera tra Inter e Juventus: «La Juventus è in forte crescita sotto il punto di vista tattico e tecnico, mentre l’Inter di Inzaghi si è ritrovata dopo un’inizio un po’ turbolento. Sarà una sfida al vertice molto importante».

«Due giocatori come loro fanno la differenza nel nostro campionato. Quest’anno la loro la sfida è quella di essere gli attaccanti più prolifici per portare l’Inter ancora in alto. Hanno contro nella corsa scudetto Juve e Napoli, squadre attrezzate per giocarsela fino alla fine, soprattutto quest’ultima non dovendo disputare le coppe europee».