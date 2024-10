"Il capitano infatti ha sfruttato la giornata di ieri ad Appiano per fare...il capitano. E così lungo tutta la mattinata trascorsa nel centro sportivo ha trovato un momento comune, con tutti i compagni, per dare la carica. A rinforzare il pensiero basti ricordare anche le parole di Inzaghi, che proprio di recente ha sottolineato come secondo lui questo campionato «si vincerà portando a casa gli scontri diretti». Non è molto distante dai concetti che Lautaro ha voluto trasferire ai compagni. Il capitano ha ricordato come il momento della stagione sia fondamentale, ci si trovi di fronte a un passaggio che può dare una grande spinta se indirizzato dalla propria parte. La squadra è in un buon momento ma non è certo l’ora di sedersi, dopo le cinque vittorie consecutive. E dunque, servirà massima concentrazione e attenzione ai dettagli. Infine, altro elemento che il capitano ha tenuto a rimarcare è una specie di...marcatura preventiva: guai a sottovalutare la Juventus. Della serie: non inganni la sconfitta in Champions con lo Stoccarda, partita che peraltro la squadra nerazzurra ha visto in ritiro a Berna martedì scorso. Se l’Inter pensa di avere vita facile immaginando una Juve in difficoltà, di fatto si costruisce da sola una trappola. Dunque, massimo rispetto per gli avversari e massima concentrazione", spiega La Gazzetta dello Sport.