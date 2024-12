Quando ha rivisto Bove è ritornato a quella domenica maledetta?

«Inevitabile. Domenica ero a casa, non allo stadio, forse è peggio. Sei lontano, non sai cosa sta succedendo. Ma non è giusto fare confronti: il mio episodio è stato traumatico, Edo si è accasciato da solo. In parallelo con il mio caso è nel fatto che Cataldi, bravissimo, gli ha subito tirato fuori la lingua. A me l’aveva fatto il massaggiatore, anch’io potevo soffocare: quando mi sono svegliato mi faceva male la lingua, non la testa».

Giusto rinviare Fiorentina-Inter...

«Ci mancherebbe. Ma adesso sta meglio, per fortuna. Ho sentito che non ci sono conseguenze gravi. L’ho conosciuto, è un ragazzo forte. Coraggioso. Addirittura è stato lui a dire ai compagni di giocare in Coppa Italia contro l’Empoli».

Gli ha parlato?

«Non adesso, troppa confusione in ospedale e non è il caso di affaticarlo. Presto lo incontrerò. L’avevo conosciuto a Marsiglia in estate, l’Under 21 aveva un’amichevole. È molto più maturo della sua età come uomo e come giocatore».

Cosa gli dirà?

«Di stare tranquillo e di pensare al meglio, non al peggio. Il peggio è passato. C’è chi non ce l’ha fatta, Curi, Foe, Morosini, lui sì. Eriksen ha ricominciato, è un miracolato, ora gioca come prima. Gli racconterò la mia esperienza, lo tranquillizzerò, se posso. Capisco che si ripeterà la domanda “perché è successo a me? perché?”, però deve andare oltre. Importante è capire le cause, perché non si ripeta il malore».

Cosa è stato importante per il recupero psicologico?

«Tutti quelli che ti vogliono bene. La squadra, i compagni, i tifosi, e naturalmente la famiglia. Mia moglie Rita, mio figlio Alessandro che aveva un anno e mezzo. Mi hanno aiutato a rinascere».

Pensa che oggi si giochi troppo?

«Ci sono più partite, un po’ di superlavoro, però c’è tanto turnover. Se n’è parlato e non c’è nessuna prova che casi del genere siano con seguenza della fatica. Sono sempre successi».