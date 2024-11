Partey: “Arsenal al lavoro per trovare nuovo equilibrio. Calafiori…”

L'anno scorso tanti giocatori sono riusciti a giocare insieme per tante partite e siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest'anno qualche nuovo acquisto, qualche infortunio, qualche giocatore costretto a giocare fuori ruolo e stiamo cercando l'equilibrio migliore. La squadra si sta impegnando al massimo in allenamento, per arrivare al cento per cento dobbiamo lavorare ancora di più e trovare migliore equilibrio in fase difensiva e offensiva ed essere più aggressivi. A volte lo siamo, in altre occasioni abbiamo più difficoltà. Dobbiamo trovare, ripeto, questo equilibrio e vogliamo essere migliori alla prossima.