« Jurrien Timber era molto stanco nell'ultima gara perché è stato fuori per un po' e non poteva continuare a giocare, ma non ci sono stati nuovi infortuni. Martin Odegaard sta continuando la fase di riabilitazione e potremo capire meglio i tempi di recupero quando inizierà ad allenarsi in gruppo, non lo ha ancora fatto. Speriamo torni prima della pausa per le Nazionali ma dovremo vedere come va», ha detto.