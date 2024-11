Arsenal e Napoli a San Siro

Arsenal e Napoli dunque saranno il primo spartiacque stagionale per capire se i nerazzurri potranno tornare sulla retta via del dominio negli scontri diretti della passata stagione, quando l'unica eccezione l'aveva fatta il pareggio all'andata in casa della Juve. Prima di conquistare la seconda stella c'era stato anche il pareggio casalingo contro il Napoli, ma i partenopei erano ben distanti dalle prime posizioni in classifica. Per ambire al massimo sarà fondamentale cambiare il ruolino contro le rivali più quotate, sistemando anzitutto il rendimento difensivo dopo aver incassato otto reti nelle ultime tre uscite in Serie A. Tante quante i nerazzurri ne avevano subite nelle diciassette precedenti sfide in massima serie, visto che proprio il dominio in Italia nella stagione 2023/2024 era stato fondato sulla tenuta difensiva grazie a meccanismi mandati a memoria da tutti gli interpreti. Di certo San Siro in termini di supporto sarà l'alleato numero uno per gli uomini di Inzaghi, portandosi dietro l'obiettivo di ricompensare il filotto di sold out casalinghi con una vittoria pesante in un match importante, dopo il boccone amaro della sconfitta nel derby e il doppio vantaggio sciupato contro la Juve.