Atalanta, De Roon: “Scudetto? È una parola lontana dal nostro obiettivo”

Il commento del calciatore di Gasperini dopo la vittoria contro il Napoli di Conte, primo in classifica, per tre a zero

Martin De Roon, calciatore dell'Atalanta, dopo la vittoria al Maradona per tre a zero, ha parlato della classifica e della lotta scudetto ai microfoni di DAZN. «Più che del mio record di presenze - ha detto il calciatore di Gasperini - preferisco parlare di questo grande risultato dopo un partitone a Napoli, abbiamo dimostrato di essere ad alto livello oggi. Scudetto? Non pensiamo ancora al titolo. È una parola molto lontana dal nostro obiettivo, ne abbiamo altri, giochiamo una gara per volta e dobbiamo rimanere umili. Vediamo a fine campionato dove possiamo arrivare».