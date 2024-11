Alle 12.30 si gioca Napoli-Atalanta, una gara sicuramente intensissima tra la prima squadra del campionato italiano per punti in classifica ma anche la prima difesa in Italia con soli due gol subiti e la formazione di Gasperini che ha il miglior attacco della Serie A in questo momento. Dario Marcolin ha parlato proprio della sfida e si è soffermato sul momento degli azzurri: «L'ambiente a Napoli esalta specie quando vinci. Questa gara dà la misura di cosa sono Napoli e Atalanta ed è una gara che fa capire quanto è andato avanti il percorso della squadra di Conte anche perché poi domenica affronterà l'Inter. Il tecnico azzurro ha preparato la partita con attenzione e pressione e attorno a Lukaku, l'uomo più funzionale del reparto offensivo e ha preparato gli inserimenti dei giocatori che gli ruotano attorno Kvara e Politano», ha sottolineato l'ex giocatore.