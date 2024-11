Giovedì il Pescara ha vinto contro il Milan Futuro in Serie C. Silvio Baldini, allenatore degli abruzzesi, ha parlato così al Corriere dello Sport. «È stato troppo bello. La passione che ci hanno messo i ragazzi contro gente che ha delle presenze in Serie A e anche in Champions. Alcuni dei miei sono al minimo sindacale, guadagnano 30mila euro l’anno. Dall’altra parte c’era chi ne prende 250, 300mila. In campo la differenza di valori non s’è vista, e non c’era invidia o urgenza di riscatto, ma lavoro».