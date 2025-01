Tornato in Italia con grandi aspettative, Mario Balotelli non è ancora riuscito a lasciare il segno con la maglia del Genoa: pochi minuti giocati, nessun gol, e un feeling con il tecnico Vieira che non decolla. Una situazione che difficilmente potrà cambiare, tanto che negli ultimi giorni ha preso sempre più corpo l'ipotesi di un addio anticipato.

Chi si è fatto avanti è Valerio Antonini, presidente dell'ambizioso Trapani, fomazione militante nel girone C di Serie C. A tal proposito ha parlato Ezio Capuano, allenatore dei siciliani, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss non ha voluto escludere questo scenario: "Il presidente è una persona ambiziosa ed è una sua idea. Nel basket il Trapani lotta per lo scudetto, purtroppo nel calcio le cose non vanno come si aspettava. A gennaio abbiamo ringiovanito tutta la rosa. Se dovesse venire Balotelli sarei contentissimo, sarò sempre me stesso e non cambio mai".