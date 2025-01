Il futuro di Mario Balotelli non sarà al Genoa ma non è ancora stato trovato l'accordo per certificare l'addio

Matteo Pifferi Redattore 19 gennaio 2025 (modifica il 19 gennaio 2025 | 10:46)

"Una via d’uscita, possibilmente in modo soft: è quella che stanno cercando il Genoa e Mario Balotelli, per sciogliere un’impasse che non sta giovando né al club, né tantomeno al giocatore. La permanenza dell’attaccante in rossoblù sembra davvero alle battute finali: non sono piaciute a Balotelli le due panchine contro Lecce e Parma (senza neppure giocare un minuto) e, prima ancora, quella di San Siro con il Milan". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al sempre più probabile addio tra Balotelli e il Genoa.