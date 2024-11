Dopo aver saltato le ultime partite dell'Italia per infortunio, Nicolò Barella è tornato regolarmente a disposizione della Nazionale per le prossime gare di Nations League contro Belgio e Francia. Il centrocampista dell'Inter ha parlato ai canali ufficiali degli Azzurri: "Essere qui sicuramente mi è mancato. Ci sono dei compagni con cui lavoro e sto da tanti anni quindi diciamo che è come se non me ne fossi mai andato. Qualcuno l'ho anche sentito, qualcuno ce l'ho come compagno di squadra. Sto benissimo, li ringrazio e faccio i complimenti per le bellissime partite che hanno fatto mentre non c'ero, perché la situazione in cui ci eravamo lasciati, la mia ultima volta in Nazionale, non è stata facile soprattutto mentalmente, e loro hanno dimostrato di avere grande forza".