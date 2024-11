Lucio ha previsto una variazione ovvero l’abbassamento di qualche metro del raggio d’azione del perno della mediana azzurra. Per impostare la manovra, ma soprattutto per marcare il trequartista avversario, che con ogni probabilità nel 4-2-3-1, sarà Trossard. Se Ricci non si fosse infortunato, questo ruolo sarebbe stato suo. Adesso se lo contendono Rovella, alla prima chiamata in azzurro della sua carriera, e Locatelli, che da marzo non era stato più convocato. Nella seduta di ieri il laziale era inizialmente in blu insieme a Barella, Tonali e Frattesi, con quest’ultimo alle spalle del centravanti Raspadori.

"Premesso che per giocare davanti a Donnarumma sono stati provati quasi sempre i difensori Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni e che le corsie laterali saranno affidate a Cambiaso e Dimarco, le due mezzali saranno Tonali, insostituibile nello scacchiere di Lucio, e probabilmente Barella, che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare dopo le assenze di settembre e ottobre. Per il centrocampista del Newcastle e per il vice capitano dell’Inter il ct ha pronto un ruolo da incursori, da servire alle spalle dei difensori Faes e Theate attraverso precisi cambi di fronte: Sandro e Nicolò dovranno pressare i mediani avversari in fase di non possesso, ma soprattutto inserirsi quando Retegui verrà incontro per legare il gioco con il “sotto punta”. Chi sarà quest’ultimo? Ieri insieme al bomber dell’Atalanta c’era inizialmente Maldini che in questo caso, dopo l’esordio a Udine, giocherebbe la sua prima partita da titolare in azzurro. La decisione definitiva, però, sarà presa nelle prossime ore, con Raspadori e Frattesi che hanno delle chance. Il napoletano, titolare nell’ultimo match con Israele, ha tanta voglia di mettersi in mostra e di prendersi quelle soddisfazioni che, a livello personale, non stanno arrivando con la formazione di Conte (zero reti in Serie A). Il nerazzurro si sente più mezzala destra, ma il tecnico non ha escluso per lui un ruolo più offensivo per farlo convivere con Rovella, Barella e Tonali e schierare, dunque, tutta la qualità della quale dispone a centrocampo", spiega Gazzetta.