Roy Hodgson ha analizzato per il sito dell'UEFA la sconfitta dell'Inter contro il Bayer per 1-0 nella sesta gara dei gironi eliminatori della Champions League . «Per il Leverkusen è stato molto difficile riuscire a passare, perché la difesa dell'Inter era ben organizzata e tatticamente disciplinata. L'assetto della squadra inoltre ha garantito una schermatura davanti alla loro linea di fondo e i tre centrali sono stati eccellenti», ha sottolineato.

L'ex allenatore nerazzurro ha parlato anche di Frimpong: «In alcuni momenti è stato immarcabile». Il giocatore ha dimostrato come per penetrare una difesa organizzata come quella dell'Inter, è fondamentale «avere un esterno molto abile nei dribbling in grado di superare anche un difensore».