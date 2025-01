“Di insidie ce ne sono sempre, soprattutto con di mezzo Champions, viaggi, trasferte. Da subito l’Inter dovrà avere ritmo alto e dominio di gioco, non permettere al Lecce di trovare coraggio. È difficile per l’approccio mentale che una grande squadra deve avere anche in queste partite.

Rendimento del Lecce in casa? Queste gare sono quasi un bonus per squadre così, dovrà gestirla bene con l’Inter come già fatto contro la Juventus, che vi ricordo qui ha fatto 1-1. Giampaolo ha giocatori con passo per le ripartenze, se l’Inter è distratta… ne possono approfittare.