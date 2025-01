Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: c’è la ThuLa, fuori Barella e Dimarco

L'allenatore dell'Inter per il match delle 18 a Lecce fa cambi in difesa e a centrocampo, non in attacco invece: ecco la formazione ufficiale

Rotazioni per Simone Inzaghi dopo la vittoria di Praga in Champions League. L'allenatore dell'Inter per il match delle 18 a Lecce (qui dove vedere la partita) fa cambi in difesa e a centrocampo, non in attacco invece. Confermati Thuram e Lautaro Martinez dal 1' a guidare l'attacco.