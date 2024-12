"Per me, per come ho vissuto l'Inter nella quotidianità so per certo una cosa: lì non esiste altra possibilità che la vittoria, non ci sono calcoli e devi competere in tutte lo competizioni. Si punta allo Scudetto e ad arrivare in finale di Champions. Non credo ci sarà risparmio di energie quindi".

Inzaghi è fra i migliori allenatori in circolazione? E perché pensi possa vincere la Champions come ha dichiarato?

"Sì, il mister lo conosco molto bene, ci ho giocato insieme 5 anni. Il giudizio non dipende da me e non sono io a doverlo dire, i numeri parlano chiaro. L'obiettivo è sicuramente fare una grande Champions arrivando in fondo, vincere sempre".

Lautaro lo conosci: come gestisce i momenti di calo? Pensi che saprà trascinare l'Inter come sempre puntando di nuovo al Pallone d'Oro?

"Mi dispiace che quando un attaccante non fa gol in tanti parlano subito di crisi. Per me Lautaro è un giocatore fondamentale nel gioco, un che dà l'anima, che gioca per tutti i reparti, sia offensivo che difensivo e fa veramente un grande gioco. È un giocatore che adesso ha accumulato anche una grandissima esperienza e sono convinto che ci può stare, sono tante stagioni che sta andando in maniera fenomenale, si è meritato e meritava qualche posizione in più nel pallone d'oro. Gli obiettivi di un campione sono sempre senza limiti, quindi vorrà fare il possibile per vincere il Pallone d'Oro, ma soprattutto per vincere con l'Inter. Basterà un momento per sbloccare tutto, sono convinto che farà tantissimi gol per l'Inter quest'anno e che sarà importante anche nelle coppe".

Josep Martínez: che ne pensi di lui? Non sta trovando spazio perché davanti Sommer è inamovibile.

"Josep Martínez è un ottimo portiere, ma ha davanti un giocatore di esperienza totale, che ha dimostrato e sta dimostrando tanto. Per il portiere è sempre particolare, difficile trovare spazio magari 20 minuti e facendosi vedere piano piano. All'orccorrenza si farà trovare pronto, ne sono più che convinto, ma davanti a sé ha un portiere veramente importante. Ha solo la fortuna di imparare da lui. È ancora giovanissimo, intanto si goda la possibilità di imparare giornalmente come hanno insegnato a me".