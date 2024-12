7 gol in 12 partite in Serie B con lo Spezia, 5 in 5 gare con la Nazionale U21. Il tutto a 19 anni, giocando costantemente con gente più grande. Francesco Pio Esposito si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione decisamente positivo, e non c'è giorno che il suo nome non finisca sui giornali. Il bomber classe 2005 di scuola Inter è una delle speranze del calcio italiano, e le sue doti non stanno passando di certo inosservate: la dirigenza nerazzurra sta valutando la miglior opzione per il futuro, consapevole di avere tra le mani un gioiello, ma nel frattempo anche altri club si stanno muovendo.