Paolo Bonolis , conduttore tv e tifoso dell'Inter, intervistato a margine dell'evento di oggi della Kings League, ha parlato così della coesa scudetto in Serie A: "Sto vedendo un bel campionato, per il momento c'è parecchia indecisione e ce ne sarà di più quando ricomincerà la Champions. Porta via energie, passione, attenzione, giocatori: le rose più ampie dovrebbero avere maggiori vantaggi".

"Non me l'aspettavo così lenta. C'è qualcosa di strano, perché la rosa è formidabile. Come il Milan, che sta venendo fuori: l'allenatore è abbastanza cazzuto. La Juve è strana, va sempre in vantaggio e poi viene colta da un torpore: ha fatto una serie di pareggi incomprensibili".