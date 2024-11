Amedeo Carboni, ex terzino sinistro - tra le altre - di Roma e Valencia, è stato uno dei protagonisti della XV edizione del premio nazionale "La Clessidra", in corso di svolgimento ad Anghiari. Queste le parole al termine dell'evento, raccolte tuttomercatoweb.com : "Il grande equilibrio in testa alla classifica del campionato? Non escluderei neanche l'Atalanta che quest'anno sembra avere una squadra che può vincere con tutti. È bello così, speriamo di arrivare alla fine della stagione con ancora quattro squadre che si giocano lo scudetto.

L'Inter ancora oggi, presi i giocatori ad uno ad uno, è la squadra più forte senza dubbio. Ma il campionato è bello, c'è il Napoli senza coppe, quello che voleva Conte, che è sicuramente una candidata. E poi come detto c'è l'Atalanta, che non si può considerare un outsider visto quello che sta facendo in Europa e in campionato. Sarebbe una bella cosa per il calcio se l'Atalanta vincesse il campionato".