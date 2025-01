Intervenuto in diretta su Calciomercato L'Originale, programma di Sky Sport, Walter Zenga , ex calciatore, ha parlato così del possibile addio all'Inter di Davide Frattesi : "Ricordiamoci che ci sono i cinque cambi e che ci sono tante partite.

Però come società, se un giocatore dovesse venire da me a dirmi che non è contento e che vuole andare via... Magari uno se non è contento si allena anche non ad alto livello e ti abbassa il livello".