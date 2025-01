Hakan Calhanoglu, uscito nel primo tempo della finale di Supercoppa contro il Milan, ha accusato una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. È quanto emerso dagli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista turco. Secondo quanto riporta Sky Sport, il giocatore salterà la sfida contro il Venezia, in programma domenica 12 gennaio alle ore 15.00, e sarà valutato per il recupero con il Bologna di mercoledì 15 gennaio o, più probabilmente, per la sfida contro l'Empoli.