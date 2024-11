Cristian Chivu, ex difensore dell'Inter ed ex allenatore della Primavera nerazzurra, nel corso dell'intervosta concessa a Cronache di Spogliatoio è tornato a parlare del gravissimo infortunio alla testa che ha rischiato di fargli finire in anticipo la carriera e causargli danni anche maggiori: "Quando ero all'Inter mi sono infortunato gravemente alla testa. Ho avuto grande paura di dover smettere di giocare. Appena è successo avevo tutta la parte sinistra del corpo paralizzata. Ero anche consapevole che l'intervento fosse molto delicato e che ci sarebbero potute essere delle complicazioni. Mi hanno dovuto aprire la teca cranica e hanno tolto dei pezzi di osso che erano entrati nel cervello, per poi ricostruire tutto.

Stare in terapia intensiva non è per nulla semplice. Sei sottoposto continuamente a esami, vieni svegliato ogni ora e ti riempiono di domande. Inoltre senti cosa succede agli altri pazienti intorno a te. Non è facile da gestire, ma ero contento di essere vivo. Prima di rientrare in campo ho dovuto fare un secondo intervento per chiudere i fori al cranio provocati dall'operazione. Con quelli non avrei avuto l'idoneità per tornare a giocare. Inizialmente ho avuto dei momenti di vuoto dovuti ai farmaci che prendevo. Sono passato dalla paura della morte a quella di non poter più essere la persona di prima. Tuttora ho timore per il mio futuro.